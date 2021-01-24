شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: مفاجآت فى ختام مونديال اليد.. وندرس الحضور الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن حفل ختام مونديال اليد سوف يشهد مفاجآت كبيرة، وقال محمد فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "انتظروا مفاجآت كبرى فى حفل ختام مونديال اليد، البطولة فى حد ذاتها تمثل مفاجأة للعالم بأكمله، قلوبنا مع الفراعنة الليلة أمام سلوفينيا".

وأضاف محمد فوزى، "وزير الرياضة ضرب الرقم القياسى فى حضور مباريات مونديال اليد، سواء لمنتخب مصر أو غيره من المنتخبات، للتأكيد على رسالة مصر للعالم أجمع أن مصر قبلة الأحداث الرياضية العالمية".

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، "التواجد الجماهيرى حال صعود فراعنة اليد للدور قبل النهائى والنهائى محل دراسة فى هذا التوقيت، ونشكر اللجنة الطبية ووزارة الصحة على مجهوداتهم الضخمة فى التنظيم الرائع للمونديال".

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره السلوفينى اليوم الأحد، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021، والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدان معا، وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تشيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23