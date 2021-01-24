شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر ولا أمانع اللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، أنه لا يمانع الانتقال لنادى الزمالك فى حال انتهاء علاقته تماماً بالنادى الأهلي، وقال الغزال فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، "الزمالك قطب كبير فى الكرة المصرية وطول عمرى أتحدث عنه بطريقة إيجابية، لكن فى حال التواجد فى الأهلى لن أفكر فى شيء آخر، وعقدى مع الأهلى يتبقى فيه 3 سنوات، ولو علاقتى انتهت بالأهلى سأبحث عن العرض المناسب، سواء فى الزمالك أو أى فريق آخر، سأبحث عن الفريق الذى سأتمكن من تحقيق طموحى معه، والجماهير بتفرق معى، ولم أستطع التأقلم فى جنوب أفريقيا بسبب هذا الأمر".

وأضاف الغزال، "الموسم الماضى كان صعباً جداً، وأصبت بكورونا فى وقت صعب، وأتمنى أن يحالفنى التوفيق هذا الموسم ومع التوفيق والظروف الجيدة أتمنى أن أكون فى مكان أفضل.

وعن مصطفى محمد قال عمرو جمال إنه الأفضل فى مصر حالياً، ومحمد شريف لا أعتبر مهاجما صريحا ولكن فرود رقم 9 والتر بواليا، الأفضل لشريف اللعب تحت المهاجم".

واختتم جمال قائلا، "المنافسة صعبة فى هذا الموسم وهناك فرق كثيرة ستسقط، وستنافس على البقاء هذا الموسم صعب جداً، ولذلك محدش هيصبر على حد كتير، وهذا ما يجب أن يدركه بواليا، وأتمنى له التوفيق والتسجيل، وأتمنى فى الموسم المقبل أن يكون لى مكان فى الأهلي.

وفاز فريق طلائع الجيش على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاء الذى أقيم باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34، وعمرو جمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .