شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأهلى بأسوان تكرم حمدى حمدان بعد توليه تدريب منتخب 2003.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت أكاديمية النادى الأهلى بأسوان حمدى حمدان، المدرب الأسبق بفرع الأكاديمية، بعد توليه منصب مدرب منتخب مصر 2003، بحضور المهندس صلاح سمور رئيس منطقة أسوان لكرة القدم، والدكتور حسن عبد القادر رئيس نادى أسوان السابق، وعدد من رؤساء الأندية الأسوانية، المهندس هشام عادل رئيس نادى الهلال، وطارق سليم رئيس نادى التحرير.



جانب من التكريم

وخلال الاحتفالية سلًم مسئولو الأكاديمية بأسوان درع الأكاديمية احتفالا بحمدان، وسط إشادة الجميع لمدى تقدير النادى الأهلى لأبنائه ليكون دائما خير داعم للمنتخبات الوطنية باللاعبين والمدربين أيضاً.



حفل التكريم

من جهته قال محمد حمدان، مدير أكاديمية الأهلى بأسوان، إن الاحتفالية تأتى محاولة لرد الجميل لحمدان الصغير والذى أصبح مدرباً لمنتخب مصر 2003، وهو نتاج لخبراته كلاعب ومدرب حاصل على الرخصة الدولية " A" لمدربى كرة القدم ، متمنين له النجاح والتوفيق فى مسيرته القادمة.