شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يطالب بلجنة أجنبية لإدارة الحكام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، نجم الزمالك السابق، أن الحل الأمثل لإنهاء الأزمات التحكيمية المستمرة بالدورى العام هو استقدام لجنة أجنبية لإدارة الحكام باتحاد الكرة، حتى لا يكون هناك تمييز بين الفرق بسبب الانتماءات والألوان، وقال حسين السيد عبر برنامج "بى أون تايم"، "البيانات لا قيمة لها، جميع الأندية تخرج بيانات ولكن الموضوع لازم يتصعد بعد المستوى الهذيل للحكام وليس من الموسم الجارى فقط، والأمر تخطى سوء المستوى ووصل للتحيز والألوان والانتماءات".

وأضاف السيد، "نحتاج للجنة حكام أجنبية تدير المنظومة بسبب العشوائية الموجودة، الموضوع كبير لكن للأسف لا يريد أحد وضع حلول وعلاج، الأندية يجب أن تجتمع وتضع حدا أمام هذه المهزلة.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء نص البيان على النحو التالى :-

"تطالب إدارة نادى الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدورى المصرى الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدورى الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التى حدثت فى مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو فى إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو فى ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التى شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أى سند قانونى لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التى ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وتشدد إدارة النادى على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره.