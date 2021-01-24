شكرا لقرائتكم خبر عن هولمان: أشجع الأهلى حتى الآن وفزت معه بالكثير من البطولات عكس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد راينر هولمان، مدرب الأهلى والزمالك السابق، ذكريات تدريبه لقطبى الكرة المصرية فى فترة سابقة، وقال هولمان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "فزت بالكثير من البطولات مع الأهلي، ولكن فى الزمالك مكثت 6 أو 7 أشهر فقط، وكان هناك الكثير من المشاكل، الجو العام فى الزمالك لم يكن مناسباً، لم تكن لدى أزمة عندما ذهبت لتدريب الزمالك بعد الأهلى ولم أخشى خسارة الجماهير، لأن الفريقين كبار، وجماهير الأهلى كانت علاقتها بى جيدة حتى عندما دربت الزمالك".

وأضاف راينر هولمان، "ياسر ريان وهادى خشبة أبرز الأسماء التى دربتها، ولم تكن علاقتى متوترة مع أى لاعب حتى التوأم حسام وإبراهيم، ومكثت 3 سنوات فى الأهلى علاقتى كانت طيبة بالجميع".

واختتم هولمان قائلا، "بالنسبة لى أميل للأهلى فى مشاهدة المباريات بالوقت الحالى، شاركت فى بطولات كثيرة مع الأهلى وتوجت بالكثير من البطولات وكانت فترة سعيدة.

الألمانى راينر هولمان من المدربين الأجانب القلائل الذين قادوا الأهلى والزمالك، إلا أنه استطاع تحقيق البطولات مع الأهلى خلال موسمين ونصف قاد فيهما المارد الأحمر، بينما فشل فى تحقيق أى بطولة مع القلعة البيضاء ورحل سريعا.

فاز الأهلى تحت قيادة هولمان بالدورى موسمى 95-96 و96-97 ويذكر له مشجعو الشياطين الحمر تعويض فارق 13 نقطة كاملة عن الزمالك فى عشر مباريات، كان آخرها الفوز على "فريق الأحلام" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبخلاف فوزه مع الأهلى بدرع الدورى مرتين، قاد هولمان الأهلى للفوز بكأس مصر موسم 95-96 بالفوز على المنصورة 3-1 فى النهائي، بينما خسر البطولة موسم 96-97 بالهزيمة أمام الإسماعيلى فى النهائى بهدف نظيف.

وحصل هولمان مع الأهلى على دورى أبطال العرب عام 96 بالفوز على الرجاء المغربى 3-1 فى المباراة النهائية، إضافة إلى بطولة النخبة العربية عام 1997 بعد الفوز على الرجاء المغربى أيضاً بهدفين نظيفين.

فى موسم 2008 تعاقد الزمالك مع راينر هولمان ولكنه فشل فى تحقيق أى نجاح مع القلعة البيضاء فتمت إقالته عقب شهور قليلة من توليه المهمة، علما بأنه خسر مباراتى القمة أمام الأهلى خلال ولايته لأبناء ميت عقبة، الأول بهدفين دون رد، بدورى أبطال أفريقيا، والثانى بكأس السوبر المصرى، بعدما تعادل فى اللقاء الثالث الذى جمعهما بالمسابقة الأفريقية أيضًا بهدفين لكل فريق، عاجزًا عن التفوق على ناديه السابق فى 270 دقيقة.