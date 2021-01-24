شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الريشة الطائرة تعود إلى القاهرة بعد أزمة بطولة تايلاند الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مساء أمس، السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة قادمة من تايلاند بعد المشاركة فى بطولة دولية هناك بعد حل أزمة احتجازهم بسبب الاشتباه فى إصابة أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطنى بفيروس كورونا.

وتعود تلك الأزمة بسبب العينة الإيجابية الأولى لأدهم حاتم قبل أن يثبت عدم صحتها بعدما سجلت العينتان الأخيرتان سلبية مسحته وعدم إصابته بفيروس كورونا، ولكن أكدت اللجنة المنظمة لبطولة "تايلاند" ضرورة عزله ونقله لأحد المستشفيات، علمًا بأن اللاعب خرج في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" وأكد سلامته وأنه في أحسن حال، ما ترتب عليه تدخل اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي ومسؤولي السفارة المصرية في تايلاند إضافة إلى متابعة الأمر من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى أصدر تعليماته بضرورة عودة اللاعبين على أقصى سرعة.

وضمت بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، المشاركة فى بطولة تايلاند الدولية، 3 لاعبين وهم "هادية حسني وضحى هاني وأدهم حاتم".