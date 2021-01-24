شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك فى زيارة لأهرامات الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، رحلة لمنتخب الدنمارك المشارك فى البطولة لزيارة أهرامات الجيزة للتعرف على معالم مصر السياحية.

وعبر رئيس بعثة الدنمارك واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم معالم الآثار في العالم مؤكدين أن زيارة الأهرامات كان بمثابة حلم تتحقق لهم، كما أكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة التى تمثل الحدث الأكبر فى الوقت الحالى لمختلف دول العالم.