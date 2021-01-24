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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك فى زيارة لأهرامات الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، رحلة لمنتخب الدنمارك المشارك فى البطولة لزيارة أهرامات الجيزة للتعرف على معالم مصر السياحية.
وعبر رئيس بعثة الدنمارك واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم معالم الآثار في العالم مؤكدين أن زيارة الأهرامات كان بمثابة حلم تتحقق لهم، كما أكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة التى تمثل الحدث الأكبر فى الوقت الحالى لمختلف دول العالم.
وحسم منتخب الدنمارك تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27 بعد الفوزعلى اليابان بنتيجة 34-27 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.
وضمن منتخب الدنمارك تأهله من قمة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الختامية والتي يواجه فيها كرواتيا مساء الإثنين.
ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تتنافس الأرجنتين بـ6 نقاط مع كرواتيا 5 نقاط وقطر بـ 4 نقاط على بطاقة التأهل الثانية، بينما اليابان في المركز الخامس بنقطة واحدة والبحرين تتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
يد الدنمارك
منتخب الدنمارك