شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد مدرب دجلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، تعافيه من فيروس كورونا الذى أصابه خلال الفترة الماضيه، وأبعده عن المباريات، ليؤكد جاهزيته للعودة لممارسة عمله مع فريق "الغزلان".

وقال عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المسحة الأخيرة جاءت نتيجتها سلبية، وأنه موجود الآن مع الفريق الدجلاوى الذى يستعد لمواجهة الجونة اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى وادي دجلة على تعيين عبد الباقى جمال على رأس القيادة الفنية لفريق الغزلان، خلفا لليوناني بابا فاسيلو، الذى أعلن مسئولو الفريق الدجلاوى إقالته بعد الخسارة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

ويسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادى وادى دجلة للاعتماد على عبد الباقى جمال فى المباريات القادمة ولا يقتصر تعيينه على اللقاء القادم فقط المقرر له أمام الجونة اليوم الأحد 24 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدور الممتاز، كما أن هناك نية لاستمرار الجهاز الفنى دون إجراء تغيرات جديدة عليه.

وكتبت الصفحة الرسمية لدجلة فى وقت سابق : "رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وخسر وادى دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثامنة للدوري ليقبع فى المركز السادس عشر برصيد ست نقاط سجل أهداف المصري كل من أوستن أموتو، وكاسينجو كازادي، وأحمد رفعت فيما سجل هدف دجلة إيزاهاكو ياكوبو.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري والانتصار الـ10 في 17 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، كما أنهما تعادلا 5 مرات وخسر المصري مرتين.