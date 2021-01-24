شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسلوفينيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم، الأحد، منافسات بطولة العالم لكرة اليد، و التي تقام فى مصر، و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، بمشاركة 31 منتخبا، بعد انسحاب كاب فيردى رغم خوض مباريات الافتتاح بالبطولة، لكن لم يستكمل المنافسات بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات مقسمة إلى 5 مباريات في الدور الرئيسى، ومباراتين بكأس الرئيس.

وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم على النحو التالى:

4:30 مساءً الجزائر وسويسرا ضمن المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

4:30 مساءً المغرب وتشيلى بمنافسات كأس الرئيس على صالة صالة العاصمة الإدارية الجديدة

4:30 مساءً بيلاروسيا مع مقدونيا ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على صالة ستاد القاهرة

7:00 مساءً مصر وسلوفينيا ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على صالة ستاد القاهرة

7:00 مساءً أيسلندا والنرويج ضمن المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

7:00 مساءً النمسا وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس الرئيس على صالة العاصمة الإدارية الجديدة

9:30 مساءً البرتغال وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي على صالة حسن مصطفى بأكتوبر

9:30 مساءً السويد والاتحاد الروسى ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على صالة استاد القاهرة

ويبحث منتخب مصر فى مباراة سلوفينيا عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مباريات المجموعة اليوم يصعدان معا، وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.