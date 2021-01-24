شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم لاتحاد الكرة والحكام: لا تظلموا الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن كل الفرق فى مصر تشكو من المنظومة التحكيمية، رغم وجود تقنية جديدة لمشاهدة اللقطة أكثر من مرة وإعادتها للتأكد من القرار الصحيح قبل اتخاذه.

وأضاف قاسم فى تصريحات إذاعية، أن تعادل الزمالك مع أسوان أو الخسارة، إن حدثت، أمر طبيعى فى المباريات، ولكن الفريق أحاطت به ظروف لا نعرف هى طبيعية أم لا، خاصة أنه من المفترض أن تحقق تقنية الفيديو العدالة بين جميع الفرق، إلا أننا لا نستفيد منها بشكل جيد.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الحكم الذى يدير المباراة مثل القاضى فى الملعب، ويجب عليه تطبيق العدالة، والزمالك يساند اتحاد الكرة والمنظومة التحكيمية لكن لا نقبل الظلم قائلا، "نساند الجميع فى اتحاد الكرة والمنظومة التحكيمية لكن لا تظلمونا"، مؤكداً أن الأمر أصبح صعباً، مطالباً بالعدالة التحكيمية لجميع الفرق وليس الزمالك فقط، خاصة أن الفريق ينافس على البطولة، وأى خطأ فى المباراة قد يكلف الفريق 3 نقاط مهمة فى مسيرته لذلك على الحكم تطبيق العدالة.

الزمالك تعادل مع أسوان سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض صدارة الدورى لصالح الغريم التقليدى النادى الأهلى بعد تساوى الفريقين فى عدد النقاط البالغ 20 نقطة وتفوق الأحمر فى فارق الأهداف.