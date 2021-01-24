شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الحكام يستخدمون الهواتف للتصوير بغرفة الفار والفيفا سيلغى التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن بعض الحكام يستخدمون هواتفهم الشخصية فى التصوير داخل غرفة الفار، وهو ما لم يقبله الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، وقال عثمان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "هناك كارثة فى تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى، وهى أن الأساس فيها عدم دخول الحكام لغرفة تقنية الفيديو ومعهم هواتف محمولة، وتم تسريب فيديو من داخل غرفة تقنية الفار لمباراة الأهلى والبنك الأهلي، وهو أمر كارثى لو علم به الاتحاد الدولى لكرة القدم سيقوم على الفور بإلغاء تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى."

أكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن نادى الزمالك استحق ركلتى جزاء أمام أسوان فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن مافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال سمير عثمان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك استحق ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد هيثم الفيل كابتن أسوان داخل منطقة الجزاء، لأن يده كانت فى وضع غير طبيعى وزادت من حيز الجسم، وبالتالى هى ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك.

أضاف عثمان، عن الكرة التى ادعى أسوان أنهم استحقوا ركلة جزاء بسببها بعد إعاقة من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، محمد عبد الغنى لاعب الزمالك لم يعق مهاجم أسوان فى الكرة المشكوك فيها، الاحتكاك كان طبيعياً والحكم قريب، ولاعب أسوان هو من ذهب إلى المدافع.

واختتم عن الكرة المثيرة للجدل لصالح إمام عاشور لاعب الزمالك، الحكم كان قريباً من كرة إمام عاشور ولكن قراره خاطئ لأن الركبة فى الركبة وتمت إعاقة إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ولذلك هى ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.