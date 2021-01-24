شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الزمالك استحق ركلتى جزاء أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن نادى الزمالك استحق ركلتى جزاء أمام أسوان فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن مافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال سمير عثمان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك استحق ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد هيثم الفيل كابتن أسوان داخل منطقة الجزاء، لأن يده كانت فى وضع غير طبيعى وزادت من حيز الجسم، وبالتالى هى ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك.

أضاف عثمان، عن الكرة التى ادعى أسوان أنهم استحقوا ركلة جزاء بسببها بعد إعاقة من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، محمد عبد الغنى لاعب الزمالك لم يعق مهاجم أسوان فى الكرة المشكوك فيها، الاحتكاك كان طبيعياً والحكم قريب، ولاعب أسوان هو من ذهب إلى المدافع.

واختتم عن الكرة المثيرة للجدل لصالح إمام عاشور لاعب الزمالك، الحكم كان قريباً من كرة إمام عاشور ولكن قراره خاطئ لأن الركبة فى الركبة وتمت إعاقة إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ولذلك هى ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء نص البيان على النحو التالى :-

"تطالب إدارة نادى الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدورى المصرى الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدورى الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التى حدثت فى مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو فى إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو فى ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التى شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أى سند قانونى لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التى ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وتشدد إدارة النادى على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره.