شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباريات مجموعة مصر في مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، التى تقام المباريات بصالة ستاد القاهرة، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ومقدونيا وسلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسى، بالإضافة إلى السويد، حيث يلتقى في السابعة من مساء اليوم منتخب الفراعنة مع نظيره سلوفينيا، بينما يلتقى مقدونيا مع بيلاروسيا في الرابعة والنصف مساءا، والسويد مع الاتحاد الروسى في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا.

ويأتي حضور الوزير للمباريات في ظل حرصه على دعم منتخب مصر في البطولة، وتشجيعه على بذل أقصى جهد للصعود الى دور الثمانية في ختام الدور الرئيسى، والتأهل إلى الأدوار النهائية من المونديال في ظل قوة البطولة والمنتخبات المشاركة فيها.

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويه حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدان معا، وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.