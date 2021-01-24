شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز للاعبين: مواجهة الأهلى حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع اللاعبين على مواجهة الأهلى المقبلة المقرر لها فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد أروابارينا على لاعبى فريقه بضرورة التركيز خلال مواجهة المارد الأحمر والعمل على تحقيق الفوز لتصبح انطلاقة جديدة فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن مواجهة الأهلى بمثابة "حياة أو موت" لفريق بيراميدز، ففى حال الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر البطولة وتعطيل مسيرته الأمر الذى سيعيد الأمل للفريق السماوى فى الدخول من جديد فى المنافسة، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيزداد الأمر صعوبة ويفقد بيراميدز نسبة كبيرة جدًا من الأمل فى المنافسة على اللقب هذا الموسم بسبب اتساع فارق النقاط.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين باستغلال ثغرة الأهلى وارتباكه فى الشوط الأول، مثلما حدث فى مواجهة المقاولون الأخيرة وسجل ذئاب الجبل هدفين فى شباك الأحمر بالشوط الأول، لافتًا إلى إن بيراميدز إذا بادر بالتهديف سيصعب المهمة على الأهلى.

ورفض أروابارينا منح اللاعبين راحة سلبية بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضية، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث خاض بيراميدز تدريباته الجماعية بشكل طبيعى أمس السبت استعدادًا لمواجهة الأهلى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة، فيما يقع بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.