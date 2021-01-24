بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وبولونيا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وبولونيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس وبولونيا على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “خوان لوكا ساشي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

حقق نادي يوفنتوس كأس السوبر الايطالي منذ 4 أيام على حساب “نابولي”، ويتطلع اليوم إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الايطالي.

وتلقى يوفنتوس خسارة مريرة في الجولة الماضية على يد “انتر ميلانو”، ليبقى في المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس “نابولي” الذي سيواجه السيدة العجوز في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة.

في المقابل، حقق بولونيا فوز وحيد في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، وخسر في مناسبة وحيدة وتعادل في 5 مواجهات، ويقبع في المركز 13 برصيد 20 نقطة.

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يوفنتوس – بولونيا

????️ملعب أليانز ستاديوم

????الدوري الايطالي (الجولة 19)

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تشكيلة يوفنتوس الأساسية: فويتشيك تشيزني – خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيليني – دانيلو – بيرنارديسكي – ارثر ميلو – بينتانكور – ماكيني – كولوسيفيسكي – كريستيانو رونالدو

تشكيلة بولونيا الأساسية: سكوروبسكي – سيلفيستري – لارانجييرا – تومياسو – دايكس – شوتن – سفانبرج – ارسوليني – سوريانو – فيناتو – بارو.

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