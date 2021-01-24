الامارات | ريال مدريد على قيد الحياة!

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد على قيد الحياة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الصحف الإسبانية الموالية لنادي ريال مدريد بالفوز الذي حققه النادي الملكي على ديبورتيفو ألافيس 4-1 في مباراة الجولة 20 من الدوري الإسباني، السبت، وعنونت صحيفة "أس" غلافها الأحد: "ريال مدريد على قيد الحياة"، فيما كتبت صحيفة "ماركا": "بنزيما يوقظ ريال مدريد".

ويأتي فوز الريال بعد تعادلين في المراحل الثلاث الماضية والخروج من نصف نهائي كأس السوبر على يد بلباو ثم الوداع المبكر من الدور الـ32 لمسابقة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وتحقق الفوز بغياب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإصابته بفيروس كورونا، ومن دون قائد الفريق سيرخيو راموس، داني كارفخال، ناتشو، البرازيلي رودريغو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للإصابة وبإشراف مساعد المدرب الفرنسي دافيد بيتوني.

وأحرز أهداف ريال مدريد كاسيميرو، كريم بنزيما "هدفين" وإدين هازارد الذي أحرز هدفه الأول منذ نحو ثلاثة أشهر، ليرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 40 في وصافة ترتيب الليغا وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع مباراتين أقل لمصلحة الأخير.

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