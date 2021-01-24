الامارات | الآسيوي يحدّد موعد لقاء العين في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الآسيوي يحدّد موعد لقاء العين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت شركة نادي العين لكرة القدم اخطاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي بموعد مواجهة الفريق في مباراة ملحق دوري الأبطال التي ستجمعه بفريق فولاد خوزستان الإيراني، والتي تقرر أن تقام يوم الأربعاء السابع من شهر أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وهي المرة الثالثة خلال أربع نسخة يشارك فيها "الزعيم" في البطولة من الملحق، بعد نسختي 2018 و2020، ومن المقرر أن تسحب قرعة المسابقة بعد غد الأربعاء عبر تقنية الفيديو في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسيتعرف خلالها الفريق "البنفسجي" الى المجموعة التي سيلتحق بها في حال تجاوز عقبة فولاد خوزستان.

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