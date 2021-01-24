شكرا لقرائتكم خبر عن شديد قناوي: المصري يسير بخطى ثابتة.. وأتمنى العودة للعب على استاد بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شديد قناوي قائد المصري، أن فريقه يسير بخطى ثابتة في المباريات مؤكدا أنه يتمنى أن يكلل مجهودنا بالعودة إلى البطولات الأفريقية.

وقال أحمد شديد قناوي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان جمهور بورسعيد هو شغلنا الشاغل بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني.

وتابع أنه يتمنى عودة المصري للعودة في ملعبه مرة أخرى وان ذلك سيفرق مع الفريق يشكل كبير.

وأضاف أن ابتعاد اللاعبين عن الجماهير واللعب في برج العرب يؤثر سلبا علينا جميعا.

وأتم انه يتمنى أن يعود المصري للعب في بورسعيد ووسط جماهيره لأن الأداء والنتائج ستسير للأفضل .