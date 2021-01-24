شكرا لقرائتكم خبر عن بينيتز يسعى لكسر شوكة تلميذه جيرارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يستعد نادي سلتيك الاسكتلندي لتعيين الإسباني رافائيل بينيتز مدرباً لكسر شوكة مدرب ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدرب رينجرز متصدر الدوري الاسكتلندي حالياً، وترك بينيتز منصبه في نادي داليان برو الصيني مؤخراً وسط أنباء عن قرب خلافته لمدرب سلتيك الحالي نيل لينون، الذي تراكمت عليه الضغوط بعد ارتفاع الفارق مع المتصدر لـ23 نقطة.

وكان سلتيك بدأ الموسم وهو يمني النفس بالفوز باللقب الـ10 على التوالي، لكن جيرارد الذي رفع لقب أوروبا تحت قيادة بينيتز صعد بغريم سلتيك الأزلي للصدارة.

وسبق لجيرارد أن اعترف بتأثير مدربه بينيتز فيه وقال إنه تلميذه وتعلم منه الكثير وساعده على فهم متطلبات العمل كمدرب.

وعمل بينيتز مدرباً لفالنسيا وإنتر ميلان ونابولي وريال مدريد، لكنه ترك عقده في الصين مقابل 12 مليون استرليني سنوياً ليعود لبريطانيا التي تركها في صيف 2019 بعد تعثر تمديد عقده مع نيوكاسل.

