شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: بطل الشتاء لا يعني شيئاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أن حصول فريقه «أي سي ميلان» على لقب بطل الشتاء لا يعني شيئاً، بعد مرارة الخسارة في معقله بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.

وقال «إبرا» بطل الدوري في 4 بطولات أوروبية والساعي للقبه الـ 14 مع المدرب ستيفان بيولي: «لا أريد البحث عن أعذار، بطل الشتاء لا يعني بالنسبة لي شيئا. صحيح أنه يعني أننا قدمنا حتى الآن، موسماً جيداً لكن الجزء الأصعب من الموسم يبدأ الآن».

وعن زميله الجديد الكرواتي مانزوكيتش الذي جلس على الدكة في سان سيرو، السبت، قال «إبرا»: «مانزوكيتش لا يتحدث كثيراً، حاولت تحيته باللغة السلافية وبالإيطالية، المدرب طلب منه قول بضع كلمات، لكنه رفض. لا بأس. هو لا يحب الحديث لكنه يركز جيداً».