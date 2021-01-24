شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يعود إلى النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فجر الأحد، إلى الرياض، للالتحاق بفريقه النصر بعد 10 أيام قضاها في بلاده لزيارة أسرته ومتابعة برنامجه التأهيلي من الإصابة العضلية التي لحقت به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبددت عودة هداف آخرِ نسختين من الدوري السعودي، أنباء كانت تشكك في عودته، وأنه قد يرحل عن صفوف أصفر العاصمة السعودية صوب نادٍ خليجي آخر.

وسيحدد الجهاز الطبي في النصر خلال الأيام المقبلة، مدى قدرة اللاعب على قيادة هجوم فريقه عندما يلتقي غريمه الهلال، السبت المقبل، على كأس السوبر السعودي.