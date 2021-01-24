عمرو جمال: لا أمانع الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال عمرو جمال لاعب نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، إنه لا يمانع الانتقال إلى نادي الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال اللاعب الملقب بالغزال: "واجهنا بعض الصعوبات مع بداية الموسم بسبب كورونا، بدأنا نضع قدمنا على الطريق الصحيح".

وأضاف: "بدأت أتأقلم مع الفريق بعد التعافي من كورونا، أتمنى العودة لمستواي في أقرب وقت ممكن".

وعن عودته للأهلي، قال: "الأهلي رقم 1 أفريقيا وعربيا، الأهلي هو بيتي، لكن لم يحدث تواصل بيني وبين مسئولي القلعة الحمراء".

وبسؤاله عن احتمالية الانضمام للزمالك بعد نهاية عقده مع الأهلي، قال: "عقدي مع الأهلي مستمر لمدة 3 سنوات، الزمالك نادٍ كبير وأنا أحب الأندية الجماهيرية".

وأتم: "في حالة نهاية عقدي مع الأهلي، لا مانع من البحث عن أفضل العروض حتى لو كان بينهم الزمالك".

وقطع عمرو جمال إعارته إلى الصفاقسي، ليلعب في صفوف الطلائع لمدة موسمين.

وانتقل جمال إلى طلائع الجيش لمدة موسمين (انتقال نهائي دون أن يكون للفريق العسكري الحق في بيعه) بحيث يعود للأهلي بعد نهاية المدة، نظرًا لعدم إمكانية إعارة اللاعب كون قائمة الخمسة معارين من الأهلي مكتملة.

وتم توقيع عقد ثلاثي يضم الأهلي، طلائع الجيش والصفاقسي بحيث يتوجه بعد انتهاء فترة الإعارة إلى الصفاقسي التونسي لقضاء إعارة أخرى.