نائب تنفيذية الزمالك السابق يطالب بأجنبي لرئاسة الحكام.. ويهدد بهجرة الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هاجم حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك، التحكيم المصري على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة فريقه ضد أسوان التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي.

وأصدر الزمالك بياناً لرفض أخطاء الحكم محمد يوسف في مباراة أسوان مؤكداً أنه تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء وهدف للفريق.

وقال حسين السيد لقناة "أون تايم سبورتس" تعليقاً على مباراة أسوان " الحكم رفض الاستعانة بالفار في لعبة واضحة مثل لعبة إمام عاشور وهو مايؤكد أن الخطأ تخطى مرحلة الخطأ البشري غير المتعمد".

وأضاف " تقنية الفار منحت الحكام الفرصة لغش الإجابة الصحيحة بعد الإجابة الخاطئة ولكنه من العجيب رفض هذه الميزة ".

واستطرد " الجميع يشتكى من التحكيم في الدوري، اعتقد أن الانتماءات ليه دور في بعض القرارات".

وحول بيان الزمالك رد السيد "البيان لن يعيد الحقوق، هو مجرد إثبات موقف وتعبير عن الرفض لما يحدث ولكنه في النهاية يتوقف عند الكلمات".

ووجه نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك طلباً وقال " أطالب بالاستعانة بأجنبي لإدارة لجنة الحكام وضبط الأمور بعد تضرر جميع الأندية من الأخطاء المستمرة".

وأنهى " فى حالة استمرار الأخطاء وبقاء الوضع على ما هو عليه يجب على الأندية تجتمع علينا الاجتماع والانسحاب من الدوري واللعب في الدرجة الثانية للإعتراض على ما يحدث وترك من يريد اللعب في الممتاز في ظل هذه الأخطاء ".