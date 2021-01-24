مدرب أسوان: ليس للزمالك ركلتي جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان، إن تقنية حكم الفيديو المساعد حققت العدالة بنسبة 85-90% حتى الآن، مضيفًا أن الزمالك لم يكن له ركلتي جزاء.

وتعادل الزمالك مع أسوان سلبيًا في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عبدالعال: "أول مرة أسمع أن الزمالك له ركلتي جزاء، من الممكن أن يكون هناك حديث أو جدل حول ركلة جزاء لصالح إمام عاشور".

وأضاف: "كانت لنا ركلة جزاء ضد محمد عبدالغني لاعب الزمالك، لكن الحديث عن لمسة يد هيثم الفيل لا صحة له، الكرة لم تلمس يده، حتى لقطة الإعادة لم تثبت صحتها".

وأتم: "تقنية الفيديو عادلة، حققت نسبة عدالة 85-90 % حتى الآن".