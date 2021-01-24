الزمالك: كل فرق مصر تشكو من الحكام.. ولا نستفيد من تقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن جميع الفرق تشكو من المنظومة التحكيمية، مضيفًا أننا لم نحقق الاستفادة المثلى من تطبيق تقنية الحكم المساعد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "90.9" قال قاسم: "قدمنا مباراة جيدة أمام أسوان بشهادة الجميع، كانت لنا محاولات كثيرة على المرمى، لم نكن موفقين".

وأضاف: "التعادل أو الخسارة أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الظروف التي أحاطت المباراة هل كانت طبيعية أم لا، هذا ما يمكننا الحديث عنه".

وتابع: "من المفترض أن تقنية الفيديو تخلق نوعا من العدالة بين جميع الفرق المتنافسة، لكننا لا نستفيد منها بشكل جيد".

وواصل: "(كل الفرق في مصر) تشكو من المنظومة التحكيمية، قديمًا كان الحكم يبرر أخطاءه بأنه يأخذ القرار في جزء من الثانية، الآن أصبح لديه تقنية جيدة لمشاهدة اللقطة الجدلية أكثر من مرة لاتخاذ القرار الصحيح".

وأكمل: "نحن كفريق ننافس على بطولة، خطأ في مباراة يكلفني 3 نقاط هامة، الحكم بمثابة القاضي في الملعب وعليه تطبيق العدالة".

وأردف: "نساند الجميع في اتحاد الكرة والمنظومة التحكيمية، لكن لا تظلمونا".

وأتم: "الوضع أصبح صعبًا، نطالب بالعدالة التحكيمية لجميع الفرق وليس الزمالك فقط".

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع أسوان سلبيًا في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري we المصري.