كريستيانو رونالدو يرفض عرضا سعوديا مغريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضا ماليا كبيرا للترويج لإحدى شركات السياحة بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن "تليجراف" البريطانية أن رونالدو تلقى عرضا قيمته 6 مليون يورو سنويًا للقيام بدعاية للترويج للبلاد كوجهة لقضاء العطلات.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، فإن جزء من الصفقة كان سيتمثل في ظهور رونالدو في الإعلانات والقيام بزيارات متكررة إلى السعودية، لكن النجم البرتغالي رفض العرض.

وأشارت إلى أن ممثلي السعودية تواصلوا أيضًا مع ممثلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بشأن فرصة مماثلة.

وقالت "ماركا" إن هذه المرة ليست الأولى التي تتجه فيها السعودية إلى كرة القدم من أجل الترويج للبلاد، حيث استضافت كأس السوبر الإسباني لعام 2020.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المملكة العربية السعودية تحاول إطلاق حملة "قم بزيارة السعودية"، لكنهم تعرضوا لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب سجلهم الحقوقي.