الامارات | الاتحاد المصري يرد على الأهلي والزمالك في بيان رسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يرد على الأهلي والزمالك في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ الاتحاد المصري لكرة القدم على الحملات التي شنها ناديي الأهلي والزمالك عبر وسائل الإعلام ضد التحكيم المصري بعد الأخطاء المرتكبة خلال الدوري المصري لكرة القدم، وقال في بيان رسمي الأحد: "إ التحكيم المصري الأعرق والأفضل في إفريقيا ولن نسمح باستمرار تشويه صورته".

واوضح الاتحاد المصري في بيانه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسؤولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والادعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين".

وأضاف: "يهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الإفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين".

وأكمل: "يدعو الاتحاد المصري جميع العاملين في الوسط الكروي التحلي بالموضوعية لدى تناولهم شئون التحكيم بعيدا عما تجرفهم إليه المنافسات الرياضية ، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسية لهذا العنصر المهم في العملية الكروية، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم في العالم أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما اتسعت مساحة الاستعانة بالتقنيات الحديثة".

تابع: "يناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضي على وجه الخصوص الاستمرار في دعم الحكام المصريين كما اعتدنا منه والتمسك بمصداقيته التي تميزه والتأكد من صحة الأخبار التي تتناولهم عقب كل مباراة".

يأتي بيان اتحاد الكرة المصري بعد أن أصدر نادي الأهلي بيانا يطالب فيه بتطبيق العدالة في الكرة المصرية بعد إيقاف محمد الشناوي حارس الفريق لأربع مباريات، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى مباراة واحدة، وكذلك إصدر نادي الزمالك بيانا، السبت، يطالب فيه بتطبيق العدالة بعد التعادل مع أسوان بدون أهداف في المباراة التي شهدت أخطاء فادحة.

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