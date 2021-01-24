شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، قائلًا إنه سينشر رسائله الصوتية التي أرسلها له يطلب فيها منه العمل في قناة النادي وزيادة راتبه

وكان خالد الغندور قد تم تعيينه في قناة الزمالك وقت تولي المستشار مرتضي منصوررئاسة النادي والقناة واستمر الغندور في منصبه بعد رحيل مرتضي منصور