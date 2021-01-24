شكرا لقرائتكم خبر عن «جوالا» رجل مباراة ألمانيا والبرازيل بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الألماني جوالا بلقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل والتى انتهت بفوز الماكينات الألمانية بنتيجة 31-24 ضمن الجوله الثانية من مباريات الدور الرئيسى، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

وارتفع رصيد الماكينات الألمانية إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد راقصى السامبا عند نقطة واحدة وفقد كلا المنتخبين حظوظه في التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم أو مباراتهم المقبله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة حيث حسم منتخبى المجر وإسبانيا بطاقتى التأهل عن هذه المجموعة التي يتصدرها التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط يليه الماتادور الإسبانى برصيد 7 نقاط ثم بولندا 4 نقاط، وأوروجواى بدون رصيد من النقاط.

وتخوض المانيا يوم الاثنين المقبل مباراتها الثالثة في الدور الرئيسى أمام بولندا، بينما تخوض البرازيل ثالث لقاءاتها أمام أوروجواى.