شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي: تمنيت الشناوي ضمن جيلي..وهدفي في كأس العالم للأندية الأغلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، أن يكون محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر الحالي ضمن لاعبي جيله الذي حقق انجازات كبيرة.
وأوضح في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:" تمنيت أن ألعب مع الشناوي وأن يكون ضمن جيلنا في الفترة التي لعبت خلالها في الأهلي".
وأنهى تصريحاته:"أتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية وأن يحقق الفريق انجازاً جديداً، وهدفي في مرمى هيروشيما الياباني هو أفضل ذكرى لي بمونديال الأندية".
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