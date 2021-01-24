شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي: تمنيت الشناوي ضمن جيلي..وهدفي في كأس العالم للأندية ‏الأغلى ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، أن يكون محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر الحالي ضمن لاعبي جيله الذي حقق انجازات كبيرة.

وأوضح في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:" تمنيت أن ألعب مع الشناوي وأن يكون ضمن جيلنا في الفترة التي لعبت خلالها في الأهلي".

وأنهى تصريحاته:"أتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية وأن يحقق الفريق انجازاً جديداً، وهدفي في مرمى هيروشيما الياباني هو أفضل ذكرى لي بمونديال الأندية".