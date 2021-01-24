شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سيناء تهنئ فريق كرة القدم للصم على صعوده للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء التهنئة لفريق كرة القدم للصم في نادي المعاقين بمدينة العريش، على صعوده للدوري الممتاز«أ» عقب تغلبه على فريق مسطرد بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

ووجه راشد التحية والشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على دعمها الدائم للنادي وتقديم كافه انواع الدعم المعنوى والمادى للنادي والجهاز الفني واللاعبين.

من جانبه أكد حسن صالح، رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين بالعريش، أن الفريق لعب 6 مباريات خلال التصفيات الأولية، حيث اعتلي قمة المجموعة بعد حصوله على 13 نقطة وصعد لدوري الترقي، ليلعب ثلاث مباريات، ويصعد بعدها للدوري الممتاز.

أضاف صالح، أن الجهاز الفني للفريق يضم سلامه محمد، مدير فنى، أحمد عزمي،مترجم الإشارة، نعمان حسن عبدالحافظ وأحمد محمد اسماعيل فراج مدربين..مشيرًا إلى أن الفريق يضم كلا من ،فايز احمد عبدالجيد، وحمادة شفيق محمد الملاحى، وزكرى سعيد عبدالله، وعبدالواحد سعيد عبدالله، ومحمد طارق جمعة، واحمد جمال العبدناصر، ومحمد عبدالستار حمادة، واحمد فرج سليمان سليمان، ومحمد عادل محمد محمد مسلم، وعمرو هانى المنسى عوض، وهيثم محمود محمد اسماعيل، ومحمد عزمى دهشان، وهيثم سمير محمد، واحمد خالد عرفات، ومحمد سالم حسان، ومحارب حرب عيد عامر ،وسامى سلمى اقطيفان، احمد اسماعيل سليم ،وسمير حميد عبدالرازق لافى، وحسين محمد مغنم غانم ،ومحمود مجدى محمود محمد.