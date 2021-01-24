شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأهلي بأسوان تكرم «حمدي حمدان» لاختياره مدربا لمنتخب مصر 2003 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقامت أكاديمية النادي الأهلي فرع أسوان، اليوم بقيادة الكابتن محمد حمدان مدير الفرع، حفل تكريم للكابتن حمدي حمدان ابن أسوان والمدرب الأسبق بفرع الأكاديمية بأسوان، لاختياره مدربا لمنتخب مصر 2003، وذلك بحضور المهندس صلاح صمور رئيس منطقة أسوان لكرة القدم، والدكتور حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان السابق، والمهندس هشام عادل رئيس نادي الهلال، وطارق سليم رئيس نادي التحرير.

وخلال الاحتفالية أهدي مسئولي الأكاديمية بأسوان درع الأكاديمية تقديرا من النادي الأهلي لأبنائه ليكون دائما خير داعم للمنتخبات الوطنية باللاعبين والمدربين.

وأشار الكابتن محمد حمدان، مدير أكاديمية الأهلي بأسوان، أن الاحتفالية بمثابة رد الجميل واحتفاء بتوليه هذه المسؤولية كمدربا لمنتخب مصر 2003، وهو نتاج لخبراته كلاعب سابق بالممتاز ومدرب حاصل على الرخصة الدولية «A» لمدربي كرة القدم .