تدشين «ألف فتاة _ ألف حلم» لتنمية مهارات فتيات الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن مركز شباب سموحه، التابع لمديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، اليوم فعاليات مشروع «ألف فتاة_ألف حلم»، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضه، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، والمركز الثقافي البريطاني؛ لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات.

وقالت «صفاء»، أن المشروع يأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

وأضافت:«يهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج»تنمية المهارات الأساسية«، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم».

ولفتت إلى أنه يعمل بالمشروع ٢ مدرب ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم وذلك بمركز شباب سموحه، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهورية، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

وأوضحت وكيل الوزارة ان التدريبات مستمرة على مدار ٨ شهور.

تدشين "ألف فتاة _ ألف حلم" لتنمية مهارات فتيات الإسكندرية بالتعاون مع "الثقافي البريطاني" (صور)

تدشين "ألف فتاة _ ألف حلم" لتنمية مهارات فتيات الإسكندرية بالتعاون مع "الثقافي البريطاني" (صور)

تدشين "ألف فتاة _ ألف حلم" لتنمية مهارات فتيات الإسكندرية بالتعاون مع "الثقافي البريطاني" (صور)

تدشين "ألف فتاة _ ألف حلم" لتنمية مهارات فتيات الإسكندرية بالتعاون مع "الثقافي البريطاني" (صور)