شكرا لقرائتكم خبر عن "بيصح على جمهوره".. كهربا يتفاعل مع أغنية "فاضى شويه" لحمزة نمرة بفيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الأغنية مع بداية العام الجديد، وتفاعل بعض نجوم الفن والمجتمع ورواد السوشيال ميديا مع كلمات الأغنية، كما غير البعض الآخر من كلمات الأغنية لاستخدامها في مناسبات أخرى في اطار كوميدي.

ووسط النجاحات التي حققتها أغنية "فاضى شوية"، تفاعل اللاعب محمود كهربا، نجم النادي الأهلى، مع كلمات أغنية حمزة نمرة، حيث نشر فيديو من داخل سيارته على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، وهو يغني مع مقطع من بعض كلمات الأغنية، ولقى الفيديو تعليقات ساخرة تتفاعل مع الأغنية الجديدة، كما دعا البعض محمود كهربا إلى استمرار تطور أداءه مع الأهلي.



كهربا

وتخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز الـ26 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها مع بداية العام الجديد، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأصبحت الأغنية تريند على موقع يوتيوب، وحازت على إعجاب الكثير من الجمهور والفنانين أيضا، حيث تفاعل معها النجم محمد هنيدى مستعيدا ذكرياته مع صديقه النجم الراحل علاء ولى الدين وعلق على صورة تجمعهما في مرحلة شبابهما بكلمات الأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك.

"مولود سنة 80" يتضمن 12 أغنية، طرح منهم 5 أغانى وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.