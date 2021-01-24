شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوي وبدر بانون لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي، على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز، وبات من المنتظر ان يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد الشناوي بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه عقب تخفيفها إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات.

ويشهد تشكيل الأهلي عودة المغربي بدر بانون على حساب ياسر إبراهيم الذي شارك في مباراة المقاولون العرب الأخيرة أساسياً لكن المعلومات تُشير إلى أن بدر بانون سيعود للتشكيل الأساسي أمام بيراميدز بجوار أيمن أشرف.

من ناحية آخرى، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتي المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادي القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الأهلي أرجأت تنظيم الاحتفالية لانشغال الفريق الكروي بالمشاركة فى مونديال الأندية، بخلاف عدم تحديد موعد محدد لمباراتي السوبر المصري والأفريقي، ولرغبتها فى أن تشمل الاحتفالية التتويج بأكبر عدد من الألقاب فى موسم واحد، بعد حصد الثلاثية التاريخية فى الموسم الماضي، ويأمل فى حصد السوبر المصري والأفريقي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر ما يقدمه الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية، بحيث تشمل الاحتفالية الاحتفال بالإنجازات المتتالية التي حققها الأهلي بدءا من الثلاثية التاريخية وجائزة "جلوب سوكر" ونتائج مونديال الأندية حال المنافسة على مراكز متقدمة، وأخيرا نتائج مباراتي السوبر المصري والأفريقى حال تتويج الأهلي بهما.