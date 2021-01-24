شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فراعنة اليد يؤكد جاهزية أحمد الأحمر وعلى زين لمواجهة سلوفينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء السيد، مدير منتخب مصر لكرة اليد، عن جاهزية الثنائى على زين وأحمد الأحمر لمواجهة سلوفينا اليوم، وقال علاء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : " مباراة اليوم هى عنق الزجاجة للفراعنة لاننا نواجه فريق كبير يضم محترفين كبار يلعبون فى برشلونة وأقوى الأندية الأوروبية، والمباراة لن تحسم من البداية مثل لقاء بيلاروسيا ستظل النتيجة معلقة حتى أخر لحظة".

ويضيف علاء السيد : " فوز منتخب مصر أو تعادله يضمن تأهله للدور التالى بالبطولة ولكن الفوز يضمن صدارة المجموعة ، الجهاز الطبى بذل كل ما فى وسعه لتجهيز أحمد الأحمر وسيكون متواجداً فى المباراة، ولا يزال يتسلح بالروح القتالية ولمعان العين منذ صغره وحتى الآن فهو قائد بمعنى الكلمة".

وأكمل مدير منتخب مصر: " على زين تعرض لقطع فى وتر الأصبع الأصغر ليده الشمال ولكنه مصر على التواجد فى المباراة فهو من أفضل ثلاثة مدافعين فى البطولة وسيتواجد فى مباراة الليلة".

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره السلوفينى اليوم الأحد، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021، والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدان معا، وإذا تعادل الفراعنة وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تسيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23