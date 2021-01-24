شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى لجنة الحكام قبل مباراة الأهلى وبيراميدز بسبب غياب الدوليين وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر لجنة الحكام باتحاد الكرة، بأزمة كبيرة بسبب اختيار طاقم دولى لمباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل بمسابقة الدورى العام، حيث يتواجد معظم الحكام الدوليين خارج مصر للمشاركة فى بطولات دولية، بينما يعانى البعض الأخر من فيروس كورونا وعلى رأسهم أحمد الغندور.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مصرى يضم أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، بينما يتواجد الثنائى محمود البنا ومحمد معروف فى الكاميرون حاليا لإدارة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، فيما يعانى أحمد الغندور من فيروس كورونا.