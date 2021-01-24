شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى لجنة الحكام قبل مباراة الأهلى وبيراميدز بسبب غياب الدوليين وكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمر لجنة الحكام باتحاد الكرة، بأزمة كبيرة بسبب اختيار طاقم دولى لمباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل بمسابقة الدورى العام، حيث يتواجد معظم الحكام الدوليين خارج مصر للمشاركة فى بطولات دولية، بينما يعانى البعض الأخر من فيروس كورونا وعلى رأسهم أحمد الغندور.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مصرى يضم أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، بينما يتواجد الثنائى محمود البنا ومحمد معروف فى الكاميرون حاليا لإدارة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، فيما يعانى أحمد الغندور من فيروس كورونا.
ورفضت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، طلب نادى بيراميدز بتعيين حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى يوم 26 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
وأوضح مسئولو اللجنة الثلاثية أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراتىّ الأهلى والزمالك فى الدورى ذهابا وإيابا كما هو متفق عليه ، رافضين فتح الباب أمام استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى.
وتقدم نادي بيراميدز بشكل رسمي بطلب إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام النادي الأهلي، وأوضح بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.
وشدد النادي السماوى في خطابه، على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.