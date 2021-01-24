شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 11 مواجهة جمعت الجونة ووادى دجلة قبل صدام الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الجونة نظيره وادى دجلة، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، باستاد خالد بشارة بالغردقة فى ختام منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الجونة بمعنويات منخفضة بعد تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ترتيب الجونة ووادى دجلة بجدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر أربع مباريات وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

تاريخ مواجهات الجونة ووادى دجلة

تاريخيا، تعود مواجهات الفريقين إلى موسم "2010/2011"، عندما صعد وادى دجلة لمسابقة الدوري، واستمرت المواجهات حتى هبوط الجونة نهاية موسم "2014/2015" قبل عودة الجونة مجددا للدوري مطلع الموسم الماضي.

أول مواجهة رسمية كانت في الأسبوع الثامن بالجونة "الأول من أكتوبر 2010"، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد سجلهما مصطفى طلعت، وعاشور التقى في اخر 10 دقائق قبل أن يؤكد الدجلاوية فوزهم بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني.

تقدم شريف أشرف للضيوف في الشوط الأول، قبل أن يحول وادى دجلة تأخره لفوز فى الشوط الثانى، سجل عاشور التقى أحد الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين هدفين، وسجل مصطفى شبيطة هدفا.

مواجهة اليوم، تحمل الرقم 12 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري.

تفوق مطلق لوادي دجلة، الذى نجح في الفوز بـ6 مواجهات منها 4 انتصارات بملعب الجونة، مقابل أربعة انتصارات فقط للجونة، وتعادل وحيد، سجل وادي دجلة 15 هدفا، مقابل 12 هدف فقط للجونة.

يتقاسم الثنائي عاشور التقي، والنيجيري ستانلي لقب هداف المواجهات المباشرة ووادي دجلة برصيد 3 أهداف، في حين يتقاسم الثنائي محمود الشبراوي، ومحمود سيد لقب هداف الجونة برصيد هدفين.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز الجونة بهدف دون رد سجله والتر بواليا فى الاسبوع السادس عشر للمسابقة على ستاد خالد بشارة فى 4 فبراير 2020

انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الجونة بهدفين دون رد سجلهما والتر بواليا وناصر محمد ناصر فى اللقاء الذى أقيم 14 أكتوبر 2020 بالجولة 33 للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

شحاته يبحث عن استعادة الانتصارات فى الظهور الاول لعبد الباقى جمال

من جهته طالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه بالعودة لسكة الانتصارات للحفاظ على موقعهم فى المربع الذهبى للمسابقة، وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول لعبد الباقى جمال مديراً فنياً مؤقتاً لوادى دجلة عقب إقالة اليونانى بابافاسيلو من منصبه ويسعى لتسجيل انتصار يساهم في الهروب من مراكز قاع الدوري.

التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكونا من :" إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الجونة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".