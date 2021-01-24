شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: لا يوجد مبرر لرفض اتحاد الكرة تعيينى ممثلا للقسم الثانى برابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لا يجد مبرراً لرفض الجبلاية تعيينه ممثلا للقسم الثانى برابطة المحترفين، وقال خالد لطيف فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" تلقيت رغبة أندية القسم الثانى فى تعيينى ممثلا لهم برابطة المحترفين بمنتهى الشرف فأنا أسعى لخدمتهم بدون أى منصب".

ويضيف خالد لطيف: "فوجئت برفض اتحاد الكرة تعيينى بداعى أنى أعلامى رغم أنى موظف فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولا أعمل فى قنوات تليفزيوينة تتبع الشركة الراعية ، ولا أعرف ما هى لائحة الترشح لرابطة المحترفين التى لا تتوافق معى ، وعلاقتى جيدة بأحمد مجاهد ولكنى لم اتحدث معه فى هذا الشأن".

وطالبت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا باعتماد اللائحة الجديدة أولا، ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

وأوضح مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اللائحة الجديدة، يجب إرسال اللائحة إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع قانون الرياضة الجديد واعتمادها وهذا يحتاج وقت، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ثم إرسالها إلى الوقائع الرسمية لنشرها حتى يتمكن الاتحاد إقامة الانتخابات بشكل قانونى.

وقاطعت الأندية ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلوهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.