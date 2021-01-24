شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يكشف كواليس التعادل مع الزمالك بعد 11 يوم من تدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفنى لأسوان، عن كواليس تعادله مع الزمالك سلبياً وحرمانه من الاستمرار على صدارة الدوري، وقال علاء عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك فريق كبير ولديه نجوم على أعلى مستوى، فهو فريق لا تأمنه طوال التسعين دقيقة، يجيد لاعيبه الهجمة المرتدة وعندهم سرعات رهيبة توصلهم لمرمى المنافس بسهولة".

ويضيف علاء عبد العال:" بقالى 11 يوم فقط مع أسوان ولكنى اهتميت بمباراة الزمالك وطالبت اللاعبين ألا نمنح الفريق الابيض فرصة التسجيل مبكراً ، ويحسب لفريقى التركيز طوال المباراة وعمر رضوان عمل مباراة كبيرة ومكنش فيه أى توهان من أى لاعب".

وأكمل المدير الفنى لأسوان :" أفضل الاستمرار فى القاهرة لأن السفر لأسوان للعب هناك سوف يكلفنا إرهاق واعباء مادية دون فائدة لان كل المباريات تقام بدون جمهور".

بات الزمالك بعد نقطة التعادل مع أسوان في المركز الثاني مع الأهلي بنفس عدد النقاط 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن بطل الدوري الذى استعاد صدارة المسابقة بمساعدة أسوان، ودخل الزمالك مباراة اليوم محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، من 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.