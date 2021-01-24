شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: غزل المحلة لا ينافس على الدوري فلماذا يتعرض للشتيمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة، الهجوم الجماهيرى على لاعبيه عقب كل مباراة، وقال خالد عيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"نواجه سوء حظ فى المباريات الاخيرة بالدوري، ولعبنا مباراة مميزة أمام الإسماعيلى والتعادل يظل أفضل من الخسارة ولكنى لا أفهم لماذا الهجوم الجماهيرى على اللاعبين".

ويضيف خالد عيد :" بعض الجماهير تهاجم فريقى، وإليهم أقول نحن الفريق الوحيد بالدوري الذى لم يتعاقد مع لاعبين بالممتاز وجئنا باللاعبين من الدرجة الثانية وهم أصحاب موهبة يحتاجون فقط للصبر، فلماذا نجد شتيمة فى المدرجات بمنتهى الغرابة، وفى النهاية يقال أن هؤلاء يحبون النادى فكيف أصدق ؟".

وأكمل المدير الفنى لغزل المحلة : "نحن فريق لن يتوج بالدوري ولا يطمع فى التواجد بالمربع الذهبى وحلمنا البقاء فى الممتاز هذا الموسم ، وهناك 4 لاعبين بالفريق وصلتهم عروض قوية للغاية رغم كونهم يلعبون لأول مرة فى الممتاز فلماذا نجد شتيمة وخروج عن النص دون سبب ".

وأردف خالد عيد:" نسعى للتعاقد مع 4 صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى، ونأمل فى إنهاء الدور الاول للدوري وفى جعبتنا أكثر من 20 نقطة لان الدور الثانى سيكون أكثر سخونة".

وخطف غزل المحلة نقطة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.