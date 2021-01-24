شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد جهود أحمد الشيخ بمواجهة الأهلى فى الدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الغياب عن صفوف فريقه خلال المباراة المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء، المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومازال أحمد الشيخ يعانى من إصابة قوية بكدمة فى الركبة، والتى أدت لخروج اللاعب من قائمة مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

فى الوقت ذاته يستعيد بيراميدز جهود الثنائى محمد فاروق وإبراهيم حسن، حيث تعافى فاروق من الإصابة بشد فى عضلة السمانة، كما أصبح من حق إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق العودة للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات بعد رفع الإيقاف الذى أقرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة شهرين، بسبب حصول اللاعب على دواء يحمل نسبة من المنشطات.

وكانت مواجهة المقاولون العرب التى أقيمت يوم 16 يناير الجارى هى الأخيرة التى يغيب عنها إبراهيم حسن عن صفوف فريقه، حيث تم رفع الإيقاف يوم 18 يناير، وبعدها أصبح من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعى.

وكان فريق سموحة حقق التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الأن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.