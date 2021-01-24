شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام إنبى والبنك الأهلي على ستاد بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره البنك الأهلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، بعدما تأجلت مباراته مع زعيم الثغر فى الجولة الأخيرة بسبب إصابات كورونا فى صفوف الاتحاد، بينما نجح البنك الأهلى في خطف نقطة التعادل مع الأهلى في الجولة الثامنة للمسابقة.

ترتيب إنبى والبنك الأهلي فى جدول الدوري

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 6 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل البنك الأهلى المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في خمسة مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

طولان يبحث عن مواصلة الانتصارات ويوسف يفتش عن التركيز الدفاعى

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مشدداً على صعوبة المنافس الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة ولكنه يقدم مردود جيد ، في المقابل طالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بالتركيز الدفاعى للحد من انطلاقات هجوم الفريق البترولى.

التشكيل المتوقع لإنبى أمام البنك الأهلى

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام البنك الاهلى مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام إنبي

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام إنبى مكونا من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".