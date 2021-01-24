شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور مفاوضات الأهلي مع حازم هاني مدافع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم حازم هاني مدافع المنصورة خلال الساعت القليلة المقبلة بعدما نجح مسئولو القلعة الحمراء في إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة من نظراؤهم في المنصورة.

حازم هاني

وكشف حازم هاني، مدافع المنصورة ومنتخب الشباب، أنه إقترب من الانتقال للأهلي لاسيما أن مسئولي القلعة الحمراء كانوا يرسلون بعض الأشخاص من أجل متابعته في مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية.

وقال هاني في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه يتبقى بعض الرتوش الأخيرة في الاتفاق بين الأهلي والمنصورة من أجل حسم الصفقة، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانتقال للأهلي وتحقيق حلم حياته، لاسيما بعدما أبدى مسئولوه اهتمام بضمه ، وتوقع مدافع المنصورة حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إنهاء التفاوض بين الناديين.

حازم هاني

واقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع نادي المنصورة لشراء المدافع حازم هاني لاعب منتخب الشباب مواليد 2001، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويلعب المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب استحسان اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذي رحب بضم اللاعب.