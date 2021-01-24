شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري 2021 .. الأهلي يفرض هيمنته على القمة بعد تعثر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النادي الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري 2021 ، بعد 48 ساعة فقط من التراجع عنها لمصلحة نادي الزمالك، وتأكدت صدارة الفريق الأحمر بعد تعثر الزمالك بالأمس أمام أسوان فى مباراة الجولة التاسعة، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحكم الأهلي هيمنته على القمة بفارق الأهداف.



ترتيب الدوري المصري 2021

ترتيب الدوري المصري 2021 ..الأهلى على القمة والزمالك وصيفاً

رغم تساوي الأهلي والزمالك في النقاط برصيد 20 نقطة، إلا أن فارق الأهداف انحاز للفريق الأحمر ليضعه على قمة ترتيب الدوري العام في الموسم الجاري، وخاض الأهلي 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 4 أهداف، فيما لعب الزمالك 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين.

ترتيب الدوري المصري 2021 .. الجونة والمصري في المربع الذهبي

يكمل فريقا، الجونة والمصري، أضلاع المربع الذهبي مع القطبين، حيث يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز الذى يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

ترتيب الدوري المصري 2021 .. الإسماعيلي يقترب من مثلث الخطر

واصل النادي الاسماعيلي مسلسل نزيف النقاط في الدوري ليقترب من مثلث الخطر في ترتيب الدوري، وذلك بعد تعادله الأخير مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما، بعدما كان قريباً من الفوز، ويحتل الدراويش المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الطلائع والمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري 2021 .. الإنتاج يتذيل الجدول

في قاع الجدول يقبع فريق الانتاج الحربي برصيد 5 نقاط فقط، وبفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة الذى يسبقه في المركز الـ 17 بترتيب المسابقة، وهو ما يضع عبئاً ثقيلاً على القيادة الفنية الجديدة للانتاج بقيادة حمادة صدقي في المباريات المقبلة.