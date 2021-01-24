شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب التليفزيون بالتحقيق فى تعطل 3 كاميرات بمباراة سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن مباراة سموحة وبيراميدز التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 شهدت تعطل ثلاثة كاميرات أثناء المباراة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "مباراة سموحة وبيراميدز كانت منقولة بـ 6 كاميرات ومعظم أوقات المباراة كانت هناك ثلاثة كاميرات معطلة وهى كاميرات خلف المرمى اليمين وخلف المرمى الشمال وكاميرا الكلوز".

ويضيف شوبير: "توثقت من المعلومة وأطالب مسئولى التليفزيون بالتحقيق فى الواقعة ومستنين ردهم، لازم يراجعوا شريط المباراة، خاصة أن الأمر تسبب فى إلغاء هدف صحيح بنسبة 100 % لسموحة".

وأكمل شوبير: "بروتوكول الفار بيقلص من دور مساعد الحكم فى الكرة التى تعدى خط المرمى ولا تمنحه التدخل فى القرار إلا إذا كان متأكداً بنسبة 100 % ، وفى مباراة سموحة وبيراميدز مساعد الحكم آشار للحكم بإستمرار اللعب وخلال دقيقة من التشاور بين طاقم التحكيم أبلغ حكام الفار حكم المباراة بأن قرار الحكم المساعد صح وقالوله كمل المباراة".

وأردف شوبير:"خطوط التسلل لا يمكن استخدامها فى الكرة التى تتخطى خط المرمى، وحتى هذه اللحظة مازال طاقم التحكيم عندهم شك فى أن كرة سموحة ليست هدف، ولكنى تابعت اللعبة من كل الزاويا وتأكدت أنها هدف بنسبة 100 %".

وتابع شوبير:" ياريت يا جماعة نهتم بالبث والإخراج وتقنية الفار لأنها أمور مؤثرة للغاية فى اللعبة، واتحاد الكرة اللى شاغل نفسه بالانتخابات بس وهى محور حياته يركز فى الدوري ".

وأعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تقديم الفريق السكندري شكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز، والتى جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك على خلفية عدم احتسابه لهدف مؤكد للفريق السكندري بعدما ثبت دخول شريف إكرامي حارس مرمى الفريق السماوي بالكرة داخل مرماه فى إحدى هجمات سموحة.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتباره المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للفيفا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.