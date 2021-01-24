قبل مواجهة سلوفينيا.. تعرف على فرص مصر للتأهل إلى دور الـ 8 بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

قف منتخب مصر لكرة اليد على اعتاب محطة فاصله بمشواره ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تبدأ جولتها الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي ، اليوم الأحد لتحديد المتأهلين لدور الـ 8.

ويلعب منتخب مصر مع سلوفينيا في السابعة مساءاً ثم يواجه منتخب الاتحاد الروسي نظيره السويدي في التاسعة، حيث يتنافس المنتخبات الأربعة على التأهل لدور الـ 8 .

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة.

وتحتل مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السويد صاحبة نفس العدد من النقاط والاتحاد الروسي 5 نقاط، وسلوفينيا 5 نقاط، بينما ودعت بيلاروسيا ومقدونيا البطولة

وفي حالة تساوي السويد ومصر في عدد النقاط بعد الجولة الأخيرة، كما هو الحال بعد مباريات الجولة الثانية، تكون الأفضلية للمنتخب السويدي بفضل تفوقه في مباراة الدور التمهيدي بالبطولة.

أول المجموعة

يحتاج منتخب مصر للفوز على سلوفينيا مع تعادل السويد مع الاتحاد الروسي لكرة اليد، وبهذه النتائج يكون الموقف كالتالي: مصر اول برصيد 8 نقاط، السويد 7 نقاط، ليتأهل سويا إلى دورالثمانية.

كما أن خسارة السويد من الاتحاد الروسي لكرة اليد مع فوز مصر على سلوفينيا يضمن للفراعنة التأهل كاول المجموعة، بالإضافة إلى تأهل الاتحاد الروسي لكرة اليد، حيث يصبح للمنتخب المصري 8 نقاط، ومنتخب الاتحاد الروسي 7 نقاط.

تعادل مصر مع منتخب سلوفينيا، مع خسارة السويد امام الاتحاد الروسي، يمنح المنتخب الفراعنة التأهل كأول المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويتأهل معه المنتخب الروسي كثاني المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، لكن المواجهات المباشرة لصالح المنتخب المصري.

ثاني المجموعة

فوز منتخب مصر على سلوفينيا مع فوز السويد على الاتحاد الروسي لكرة اليد، يصبح رصيد الفريقين 8 نقاط، ليتأهل المنتخب السويدي كأول المجموعة، والمنتخب المصري كثاني المجموعة.

تعادل منتخب مصر مع نظيره السلوفيني مع فوز السويد على الاتحاد الروسي، يصبح المنتخب المصري لديه 7 نقاط، بينما المنتخب السويدي لديه 8 نقاط، ليتأهل الفراعنة كمركز ثاني والمنتخب السويدي كأول للمجموعة.

تعادل منتخب مصر مع نظيره السلوفيني، مع تعادل منتخب السويد في مباراته امام الاتحاد الروسي لكرة اليد، يصبح المنتخبان لديهما 7 نقاط، ويتأهلا معا لدور الثمانية، بحيث يكون السويد أول والفراعنة ثانيا.

الخروج من البطولة

يودع منتخب مصر البطولة من الدور الرئيسي عند الخسارة من سلوفينيا، حيث يصبح رصيد المنتخب السلوفيني 7 نقاط، ومنتخب مصر 6 نقاط، ليودع الفريق البطولة، دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد الروسي لكرة اليد مع السويد.