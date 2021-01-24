بالمواعيد.. تعرف على مباريات يوم الأحد بكأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تنطلق مساء اليوم أولى مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وسيتحدد على إثر نتائج هذه المباريات الفرق التي ستتأهل إلى دور الثمانية.

وتشهد الجولة، مباراتين قويتين بين ايسلندا والنرويج ومباراة ثانية بين فرنسا والبرتغال ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لمونديال اليد، وسيتحدد على إثرهم الفريقين المتأهلين لدور الثمانية.

ويلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالدور الرئيسي في الرابعة والنصف عصرا على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وفي السابعة مساء يلتقي منتخب النرويج مع نظيره الأيسلندي على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وتختتم مباريات هذه المجموعة بمواجهة قوية تعد قمة هذه المجموعة بين فرنسا والبرتغال، في التاسعة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى باكتور، سيتحدد على إثر نتيجتها المتأهلين من هذه المجموعة إلى دور الثمانية بمونديال اليد.

كأس الرئيس

يلتقي منتخب المغرب مع تشيلى ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في منافسات كأس الرئيس ( الترضية)، في تمام الرابعة والنصف عصرا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السابعة مساء، يلتقي منتخب النمسا مع كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.