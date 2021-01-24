مواعيد مباريات الأحد.. مواجهتان في الدوري المصري.. وقمة يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في مصر وأوروبا، يستعرضها الخليج 365 في السطور التالية.

14:30.. إنبي والبنك الأهلي.. ON Time Sports 2 HD.

14:30.. الجونة ووادي دجلة.. ON Time Sports 1 HD.

15:00.. أوساسونا وغرناطة.. beIN Sports HD 3.

17:15.. إلتشي وبرشلونة.. beIN Sports HD 3.

19:30.. سيلتا فيجو وإيبار.. beIN Sports HD 3.

22:00.. أتلتيكو مدريد وفالنسيا.. beIN Sports HD 3.

كأس الاتحاد الإنجليزي

14:00.. تشيلسي ولوتن تاون.. beIN Sports HD 2.

16:30.. فولهام وبرايتون.. beIN Sports HD 13 EN.

16:30.. برينتفورد وليستر سيتي.. beIN Sports HD 1.

19:00.. مانشستر يونايتد وليفربول.. beIN Sports HD 1.

22:00.. إيفرتون وشيفيلد وينزداي.. beIN Sports HD 2.

13:30.. يوفنتوس وبولونيا.. beIN Sports HD 1.

16:00.. جنوى وكالياري.. beIN Sports HD 5.

16:00.. هيلاس فيرونا ونابولي.. beIN Sports HD 4.

19:00.. لاتسيو وساسولو.. beIN Sports HD 4.

21:45.. بارما وسامبدوريا.. beIN Sports HD 4.

الدوري الألماني

16:30.. شالكه 04 وبايرن ميونيخ.. beIN Sports FR HD 1.

19:00.. هوفنهايم وكولن.. beIN Sports Fr 9 HD max.