مواعيد مباريات الأحد.. مواجهتان في الدوري المصري.. وقمة يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في مصر وأوروبا، يستعرضها الخليج 365 في السطور التالية.
الدوري المصري
14:30.. إنبي والبنك الأهلي.. ON Time Sports 2 HD.
14:30.. الجونة ووادي دجلة.. ON Time Sports 1 HD.
الدوري الإسباني
15:00.. أوساسونا وغرناطة.. beIN Sports HD 3.
17:15.. إلتشي وبرشلونة.. beIN Sports HD 3.
19:30.. سيلتا فيجو وإيبار.. beIN Sports HD 3.
22:00.. أتلتيكو مدريد وفالنسيا.. beIN Sports HD 3.
كأس الاتحاد الإنجليزي
14:00.. تشيلسي ولوتن تاون.. beIN Sports HD 2.
16:30.. فولهام وبرايتون.. beIN Sports HD 13 EN.
16:30.. برينتفورد وليستر سيتي.. beIN Sports HD 1.
19:00.. مانشستر يونايتد وليفربول.. beIN Sports HD 1.
22:00.. إيفرتون وشيفيلد وينزداي.. beIN Sports HD 2.
الدوري الإيطالي
13:30.. يوفنتوس وبولونيا.. beIN Sports HD 1.
16:00.. جنوى وكالياري.. beIN Sports HD 5.
16:00.. هيلاس فيرونا ونابولي.. beIN Sports HD 4.
19:00.. لاتسيو وساسولو.. beIN Sports HD 4.
21:45.. بارما وسامبدوريا.. beIN Sports HD 4.
الدوري الألماني
16:30.. شالكه 04 وبايرن ميونيخ.. beIN Sports FR HD 1.
19:00.. هوفنهايم وكولن.. beIN Sports Fr 9 HD max.