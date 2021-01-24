تعرف على موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الحسم لمنتخب مصر بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يصطدم منتخب مصر بسلوفينيا، في طريقه نحو التواجد بين الثمانية الكبار بمونديال اليد في أولى مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل في المباراة التي ستقدم متأهلاً لدور الثمانية بالمونديال .

وتقام المباراة الساعة السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي، وتنقل على قناة "أون تايم سبورتس بتعليق" خالد خيري.

وفي نفس المجموعة يلعب الاتحاد الروسي لكرة اليد مع السويد، على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ 8 في المباراة التي تقام التاسعة والنصف على صالة ستاد القاهرة.